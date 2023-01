Verkehr in Meerbusch Meerbusch will fahrradfreundlich bleiben

In Meerbusch wird auf verschiedenen Ebenen an der Verkehrswende gearbeitet. Das Radwegekonzept, die blauen Fahrradboxen an wichtigen Knotenpunkten des Verkehrs, das große Mobilitätskonzept, welches sich voraussichtlich bis in den Sommer verzögern wird – all das sind Punkte, mit denen die Stadt die Menschen dazu bewegen will, das eigene Auto öfter stehen zu lassen und auf umweltfreundlichere Alternativen wie das Fahrrad, den Öffentlichen Nahverkehr, Sharing-Angebote und Fußwege zu setzen.