Senioren in Meerbusch : Heimleiter sehen neuen Erlass kritisch

Detlef Wacker, Einrichtungsleiter des Johanniter Stifts in Büderich, sorgt sich, dass Bewohner und Mitarbeiter an Covid-19 erkranken. Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Meerbusch Besuchsregeln in Senioreneinrichtungen sollen, so NRW Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, gelockert werden. Vor Ort wird das kritisch gesehen.

Seit Monaten herrschen in den Meerbuscher Altenheimen und Pflegeeinrichtungen strenge Hygienevorschriften. Das Tragen von Masken, das Desinfizieren der Hände und Abstandhalten gehören für die Bewohner, die Pfleger und auch Besucher zum Alltag. Vor dem Besuch von Angehörigen steht immer ein Telefonat und eine Terminvergabe für einen Schnelltest im Haus. Mittlerweile sind die meisten – wenn auch nicht alle – Bewohner gegen das neuartige Virus geimpft. Dennoch wird in den Einrichtungen auf gemeinsames Essen, Singkreise oder Gottesdienste aus Vorsicht noch immer verzichtet.

Nun hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann Lockerungen für die Einrichtungen in Aussicht gestellt und einen Erlass auf den Weg gebracht. So soll es zum Beispiel keine Tests mehr für die Senioren im Haus geben, die bereits geimpft sind. Auch dürfen bis zu fünf Besucher und Kinder unter 14 Jahren zu einem Besuch von Oma oder Opa ins Haus kommen. Gemeinsames Essen im Speisesaal und Freizeitaktivitäten (Gymnastikgruppen, Mal- und Bastelnachmittage) sollen wieder zum Alltag der Senioren gehören.

Impfstart Während die Bewohner in den Seniorenheimen bereits geimpft wurden, gab es im „Wohnen mit Service“ noch keine Impfungen. Ab 17. März geht es aber auch dort los, kündigt ein Sprecher des Kreises an. In der vergangenen Woche wurden Termine mit allen Einrichtungen im Kreis vereinbart.

Wohnform Einige Senioreneinrichtungen vermieten Wohnungen. Dieses „Wohnen mit Service“ oder „Betreutes Wohnen“ richtet sich an noch rüstige Senioren, die ihre Eigenständigkeit nicht aufgeben und zur Sicherheit trotzdem an eine Pflegeeinrichtung angebunden sein möchten.

„Mit gesundem Menschenverstand sind diese Lockerungen nicht nachvollziehbar“, sagt Detlef Wacker, Einrichtungsleiter des Johanniter Stifts Meerbusch in Büderich. Nur rund 75 Prozent der Senioren und 75 Prozent des Pflegepersonals in der Einrichtung seien geimpft. Ständig kämen neue Bewohner hinzu, die auch als über 80-Jährige noch nicht geimpft seien. „Das Personal und die Bewohner fallen durch diese Lockerungen wieder in das Risiko, zu erkranken. Die Sterberate wird sich wieder erhöhen, und wir in den Einrichtungen sind die Leidtragenden“, sagt Wacker verständnislos. Es sei ein Politikum, sich „in der Öffentlichkeit so großzügig“ zu zeigen und den Angehörigen Versprechungen zu machen. Wacker ist froh, dass im Moment alle Personen im Johanniter Stift gesund seien und wolle an die Risiken, die gemeinsame Singkreise oder Gottesdienste mit sich brächten, gar nicht denken.