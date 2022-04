Blaulicht in Meerbusch : Mehrere Einbrücke am Osterwochenende

Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Meerbusch Gleich mehrfach waren am Osterwochenende Einbrecher in Meerbusch unterwegs. In mehreren Häusern wurde Beute gemacht. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Mehrmals waren Einbrecher am Osterwochenende auf Beutezug. Am Karfreitag gegen 16.30 Uhr wurden Zeugen am Buchenweg in Büderich durch Geräusche in dem entsprechenden Haus aufmerksam und verständigten die Polizei. Die Vermutung eines Einbruchs bestätigte sich, auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Täter mehrere Räumlichkeiten. Art und Umfang der Beute sind noch unbekannt.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Karsamstag, in der Zeit von 12:20 bis 14:30 Uhr,am Hoterheideweg. Über ein offenbar gekipptes Fenster brachen die Unbekannten ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Am selben Tag kam es auch an dem Hohengrabenweg zu einem Einbruch. Gegen 22 Uhr bekam ein Nachbar in dem Mehrfamilienhaus Geräusche mit und sah zwei Unbekannte mit Taschenlampen in der Wohnung. Der Zeuge verständigte die Polizei, derweil flüchteten die Einbrecher. Sie hatten die Terrassentür aufgehebelt und waren so in die Wohnung gelangt.

Am Görgesheideweg kam es zwischen Freitag und Montag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gewaltsam gelangten die Unbekannten über die Terrassentür in das Innere des Hauses und durchwühlten es. Art und Umfang der Beute sind noch unbekannt.