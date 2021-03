Gesundheit in Meerbusch : Ab Montag Tests auf dem Areal Böhler

Wirtschaftsförderer Stephan Benninghoven (v.l.), die Betreiber Niko Gössing und Oliver Becker, Standortleiter Patrick Gellenbeck und Bürgermeister Christian Bommers vor dem Testzentrum in Büderich Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch Apotheken und die Praxis MedicM bieten den kostenlosen Service bereits an. Auch mobile Einsätze in Firmen sind möglich. Das Land erlaubt derzeit nur ein Impfzentrum pro Kreis. Ein weiteres ließe sich aber leicht einrichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/ena/stz) Bürgermeister Christian Bommers hat am Freitag gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Stephan Benninghoven das Corona-Testzentrum in der Praxis MedicM in Lank-Latum und das Covid 19-Testzentrum auf dem Areal Böhler in Büderich besucht. „Wir wollten uns ein Bild von den Testmöglichkeiten machen, die es für die Meerbuscher nun gibt, und wir wollten schauen, wo es noch hakt und wo wir als Stadt helfen können“, sagt Bommers.

Mit einer Neufassung der Coronavirus-Testverordnung hatte das Bundesgesundheitsministerium am 7. März die Grundlage für den kostenlosen sogenannten Bürgertest geschaffen. Das Land NRW erließ umgehend eine entsprechende Allgemeinverfügung für Apotheken, Arztpraxen und private Anbieter. „Es war aber klar, dass die Umsetzung der Vorgaben vor Ort nicht von heute auf morgen gelingen konnte“, so Bommers. „Inzwischen sehe ich uns in Meerbusch aber gut aufgestellt.“

INFO Übersicht zu Anbietern im Rhein-Kreis Neuss Zur frühzeitigen Erkennung von Corona-Infektionen besteht einmal wöchentlich ein Anspruch auf eine kostenfreie Testung mit einem Antigen-Schnelltest. Eine Übersicht, bei welchen Anbietern dies im Rhein-Kreis Neuss möglich ist, findet sich unter www.rhein-kreis-neuss.de/schnelltest. Die Liste wird stetig aktualisiert. In einer Karte sowie einer Tabelle werden alle Anbieter aufgeführt, die durch den Kreis beauftragt sind und bei denen ein kostenfreies Testangebot besteht. Dort werden auch Informationen zu Öffnungszeiten sowie der Terminbuchung gegeben.

Diesen Eindruck vermittelte auch Markus Groteguth beim ersten Zusammentreffen in der Praxis MedicM. Dort gibt es die Gratis-Tests seit dem 8. März. „Wir werden das Test-Tempo systematisch weiter erhöhen“, kündigte Groteguth an. Auch auf Massenimpfungen vor Ort sei sein Team medizinisch und logistisch bereits komplett vorbereitet. Während die Impfungen erst anlaufen können, wenn genügend Impfdosen eingetroffen sind – der Zeitpunkt ist weiter ungewiss – läuft die Terminvergabe für den kostenlosen Schnelltest in der Praxis schon auf Hochtouren. Über die Webseite www.medicm.de/online-terminvereinbarung kann sich jeder seinen Termin reservieren. Die Tests selbst werden am Fenster des Praxislabors genommen, nach knapp 15 Minuten kann der Getestete sein Ergebnis mit nach Hause nehmen ohne die Praxis betreten zu müssen. In den Räumen an der Robert-Bosch-Straße sind alle Abläufe eingespielt. Patientenwege werden gelenkt, Aerosol-Filteranlagen reinigen die Raumluft – Sicherheit ist oberstes Gebot. „Wir haben hier in den vergangenen zwölf Monaten 60 akute Covid-Fälle behandelt, im Team gab es keinen einzigen Krankheitsfall“, berichtet Markus Groteguth.

Professionelle Mitstreiter im Stadtgebiet hat er auch schon: In Zentrum von Lank-Latum bieten die Hubertus- und die Teloy-Apotheke von Ulrich und Kathrin Stamm mit gutem Starterfolg seit Freitag den Schnelltest-Service an. Und auch die beiden Rheinpraxen in Lank und Osterath testen bereits seit 8. März gratis. Die Patienten bekommen dort eine Bescheinigung mit dem Testergebnis ausgestellt. „Zuvor haben wir die Tests nur kostenpflichtig anbieten können“, sagt Mediziner Thomas Franz aus der Rheinpraxis Osterath. „Wir machen außerdem die Schnelltests in Meerbuscher Grundschulen.“ Für Impfungen können sich die Patienten ebenfalls schon in beiden Rheinpraxen anmelden (Lank: 02150-79470, Osterath: 02159-1010).

Ab Montag, 15. März, kann auch das 2020 eröffnete Covid 19-Testzentrum auf dem Areal Böhler den kostenlosen Bürgertest anbieten. Nach Vermittlung von Wirtschaftsförderer Stephan Benninghoven traf jetzt die offizielle Beauftragung durch den Rhein-Kreis Neuss ein. „Wir hoffen, dass wir unsere Teststraße jetzt schnell wieder voll auslasten können“, sagt Betreiber Niko Gössing. Als sich vor Weihnachten viele Menschen für die anstehenden Feiertage mit der Familie absichern wollten, schleuste das Testzentrum in der Halle 33 des Areals bis zu 300 Menschen pro Stunde durch, zuletzt waren es „nur“ noch 250 bis 300 am Tag – allerdings bei einem Preis ab 39 Euro pro Test. „Jetzt, wo die Tests gratis sind, rechnen wir mit dem gleichen Andrang wie vor Weihnachten“, so Gössing.

Gerüstet sei sein Team dafür allemal. „Wir können unser Personal flexibel von derzeit drei auf 15 Fachkräfte aufstocken.“ Wichtig: Tests gibt es auch hier nur nach Terminreservierung über die Webseite des Testzentrums www.covid-test-team.com. Schon bei der Buchung werden alle persönlichen Daten registriert. Die Testung selbst dauert vier bis fünf Minuten, das Testergebnis gibt es eine Viertelstunde später per E-Mail.

Ebenso wie MedicM rückt auch das Team vom Areal Böhler bei Bedarf zu Firmen und Einrichtungen aus, die ihre Mitarbeiter zügig und kontinuierlich testen lassen möchten. Auch für Massenimpfungen ist man gerüstet. „Wir stehen jederzeit parat und können innerhalb von einem Tag ein komplettes Impfzentrum einrichten“, sagt Patrick Gellenbeck, Standortleiter auf dem Areal. Die gleich ans Testzentrum angrenzende Alte Schmiedehalle, die ansonsten als Event- und Messehalle dient, biete optimale Möglichkeiten. „Bislang sieht die Regelung der Landesregierung NRW vor, dass nur ein Impfzentrum pro Kreis installiert ist“, betont ein Sprecher des Rhein-Kreis Neuss. Ob das Angebot später ausgedehnt werde, sei zwar in der Diskussion, aber noch offen. Christian Bommers sieht die privaten Initiativen positiv: „Je mehr präventive Testmöglichkeiten wir anbieten können, desto mehr Infektionen können verhindert werden.“

(ena/stz)