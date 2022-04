Kampf gegen Corona : Nur vereinzelt ungeimpfte Pflegekräfte

In Meerbuschs Seniorenheimen – hier Haus Hildegundis von Meer – sind so gut wie alle Bewohner und Pflegekräfte gegen Corona geimpft. Foto: Dackweiler, Ulli (ud)

Meerbusch Die Senioren- und Pflegeheime mussten ungeimpftes Personal dem Gesundheitsamt melden. Bis Mitte Juni entscheidet sich, ob die Mitarbeiter ein Beschäftigungsverbot erhalten. Von den Bewohnern ist ein Großteil zweimal geboostert.

Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen mussten ihren Impfnachweis bis zum Mitte März beim Arbeitgeber vorlegen. Wer sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen konnte, benötigte dafür ein aussagekräftiges ärztliches Attest. Diese Regelung gilt auch für alle weiteren Heil- und Hilfsberufe sowie für alle Pflege- und Gesundheitsfachberufe. Unsere Redaktion hat in Meerbuscher Seniorenheimen nachgefragt, wie sich die Impfpflicht bei den Mitarbeitenden ausgewirkt hat. Ein Überblick.

Tatsächlich musste Detlef Wacker, Einrichtungsleiter des Johanniter Stifts in Meerbusch , zwei Mitarbeiter beim Kreisgesundheitsamt angeben, da diese nicht geimpft seien. „Beide Kollegen haben jedoch ein Rezept, das sie von der Impfpflicht befreit“, sagt Wacker.

Regelung Seit dem 16. März gilt eine Impfpflicht für Menschen, die in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen arbeiten. Impfunwillige müssen gemeldet werden, ihnen droht ein Berufsverbot.

Auch gut 97 Prozent der Bewohner seien geimpft und bereits 95 Prozent der Senioren seien geboostert. Die nicht ganz 100 Prozent hängen auch dem Umstand zusammen, dass immer wieder neue Bewohner einziehen, die – wenn noch nicht geimpft – vom Personal darauf hingewiesen würden. Dann werde der Hausarzt informiert und der Patient und/oder die Angehörigen um Zustimmung zum Pieks gebeten. Bewohner, die nicht geimpft seien, müssten in den Gemeinschaftsräumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Infizierte Mitarbeiter bleiben natürlich in Quarantäne zu Hause. Bewohner werden gebeten, in ihren Zimmern zu bleiben.