Japanische Kultur in Meerbusch : Stadt plant zweites Kirschblütenfest

Am 24. April wird es in Büderich wieder japanische Speise, Kultur und Musik geben – auch ein Auftritt der Taiko-Trommler steht an. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Meerbusch Nach dem erfolgreichen Auftakt 2019 und der folgenden Zwangspause soll das Fest mit japanischer Kultur in Meerbusch zur Tradition reifen.

Es sah gut aus für das Kirschblütenfest: Im April 2019 feierte die Kulturveranstaltung in Meerbusch Premiere, man machte sich Hoffnungen auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr. Doch dann kam Corona, und zweimal hintereinander musste das Fest abgesagt werden. Jetzt jedoch soll es weitergehen: In diesem Jahr wird die Kirschblüte in Meerbusch endlich wieder traditionell japanisch gefeiert. Der Freundeskreis Meerbusch-Shijonawate und die Stadtverwaltung veranstalten am 24. April zwischen 13 und 18 Uhr das zweite Meerbuscher Kirschblütenfest im Meerbad-Park in Büderich an der Büdericher Allee.