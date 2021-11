Kriminalität in Meerbusch : Fiese Corona-Betrugsmasche am Telefon

Meerbusch Telefonbetrüger haben sich bei einer Seniorin als Mediziner ausgegeben und ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn schwer an Covid-19 erkrankt sei und ein teures Medikament benötige. Die Polizei sucht nun Zeugen der anschließenden Geldübergabe.

(RP) Am Donnerstag, 18. November gegen 17.50 Uhr hat eine Seniorin einen Anruf einer angeblichen Krankenhausärztin erhalten. Diese teilte ihr mit, dass ihr Sohn schwer an Covid-19 erkrankt sei und im Koma läge. Ein weiterer angeblicher Arzt verkündete ihr dann, der Sohn benötige ein lebenswichtiges Medikament, das aber sehr teuer sei. Rückfragen der sehr besorgten Seniorin wurden in dem Telefonat weitgehend abgewiegelt. Stattdessen setzte man sie immer weiter unter Druck. Die Frau übergab schließlich zwischen 18 und 19 Uhr einen hohen Bargeldbetrag an eine ihr angekündigte Botin am Weißenberger Weg in Büderich. Im Nachhinein erfuhr die Meerbuscherin, dass ihr Sohn keineswegs im Krankenhaus war, und erkannte den Betrug. Sie erstattete Anzeige.