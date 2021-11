Umweltschutz in Meerbusch : Eine prächtige Gartenoase ganz ohne Chemie

Umweltschutz in Meerbusch

Osterath Vera und Jupp Jentjens aus Osterath haben als erste Meerbuscher die Plakette des Vereins „Natur im Garten“ erhalten. Dessen Ziel sind Gärten, die ohne Torf und Pestizide gedeihen.

Natur im Garten. Das ist eigentlich selbstverständlich. Doch bei der Definition, was es eigentlich bedeutet, im Garten die Natur zu hegen und zu pflegen, gehen die Meinungen auseinander.

Muss man einen Kompost haben, ein Bienenhotel und einen Laubhaufen für Igel und Insekten? Darf der Rasen abgezirkelt und mit Dünger aufgepäppelt werden? Sollte man das Regenwasser nutzen? Welche Stauden und Büsche sind für einen Hausgarten geeignet? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich der Verein „Natur im Garten“, der bereits vor 22 Jahren in Österreich gegründet wurde, aber erst im vergangenen Jahr auch einen Ableger in Nordrhein-Westfalen gefunden hat. Vera Jentjens aus Osterath war beim Gründungstreffen am Rande der Landesgartenschau Kamp-Lintfort mit dabei und ist inzwischen 2. Vorsitzende. Außerdem erhielten sie und ihr Mann Jupp als erste Meerbuscher die Plakette „Natur im Garten“ verliehen.