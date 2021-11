Polizei in Meerbusch : Trickbetrüger rauben bei Seniorin Schmuck und Bargeld

Büderich Die Täter gaben an, Heizungs- und Wasserleitungen zu überprüfen. Die Polizei fahndet nach den beiden Unbekannten und bittet Zeugen um Hinweise.

(RP) Zwei Trickbetrüger haben am Mittwochmorgen bei einer Seniorin Bargeld und Schmuck erbeutet. Die beiden Unbekannten klingelten gegen 10.30 Uhr an der Wohnungstür der älteren Dame am Meisenweg und behaupteten, mit der Überprüfung der Heizungs- und Wasserleitungen beauftragt worden zu sein. Auf diese Weise erschlichen sie sich den Zutritt zu den Räumlichkeiten der Seniorin. Während der jüngere der beiden die Frau in ein Gespräch verwickelte und sich im Bad die Wasserleitungen zeigen ließ, bewegte sich sein Begleiter nach ersten Erkenntnissen unbeobachtet durch die Wohnung. Als die beiden wieder gegangen waren, musste die Seniorin den Verlust einer Geldkassette mit Bargeld und Schmuck feststellen. Sie erstattete Anzeige. Der jüngere der beiden Tatverdächtigen soll zwischen 25 und 27 Jahre alt und etwa 165 Zentimeter groß gewesen sein. Er war dunkelblond, von schlanker Statur und dunkel bekleidet; zudem hatte er eine Kladde dabei. Sein Komplize wird etwas über 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Auch er war schlank und dunkel gekleidet. Er hatte noch einen kurz gehaltenen Vollbart.