Jugend in Meerbusch : TV-Beitrag über die Skaterkids aus Meerbusch

Jugend in Meerbusch

Meerbusch Am Samstag, 20. November, zeigt das Erste einen Beitrag über die Kinder und Jugendlichen aus Meerbusch, die erfolgreich für den Bau eines Skaterparks in Strümp gekämpft haben.

Die Skaterkids aus Meerbusch sind am Samstag, 20. November, 8.55 Uhr, im Ersten in der Sendung „neuneinhalb – für dich mittendrin“ mit dem Thema „Mitmischen als Kinderrecht – wie Kinder für einen Skatepark kämpfen“ zu sehen.

Die Jugendlichen, die zum Start des ehrgeizigen Projekts vor mehr als sieben Jahren noch Kinder waren, haben viel Zeit und Energie investiert und viel erreicht: In dieser Woche ist Baubeginn für den von ihnen geforderten Skatepark. Das Team der Querkopfakademie unter der Leitung von Ulla Bundrock-Muhs ist außerdem für mehrere Preise nominiert, unter anderem für den Kika-Award in der Kategorie „Make a change“. Auch der WDR war im Oktober mit einem Filmteam zu Gast, um die jungen Leute und ihre Arbeit vorzustellen. Dieser Beitrag wird nun am Samstagmorgen im Ersten ausgestrahlt