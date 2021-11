Gesundheit in Meerbusch : Wo Bürger Booster-Impfungen bekommen

Die Mitarbeiterin eines mobilen Impfteams zieht den Impfstoff von Biontech in eine Spritze auf. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meerbusch Ab 19. November gibt es immer freitags in der Bethlehem-Kirche ein öffentliches Impfangebot. Ab 21. November wird immer sonntags im Sitzungssaal am Dr.-Franz-Schütz-Platz geimpft.

(RP) Der Rhein-Kreis Neuss startet gemeinsam mit den kreisangehörigen Kommunen, der kassenärztlichen Vereinigung und den Hilfsorganisationen eine Impfoffensive und hat dafür den „Booster-Sonntag“ ins Leben gerufen. Ab sofort wird jeden Sonntag von 10 bis 17 Uhr geimpft.

Möglich sind sowohl Auffrischungsimpfungen als auch Erst- und Zweitimpfungen. Los geht‘s in Meerbusch am Sonntag, 21. November, im Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude am Dr.-Franz-Schütz-Platz 1 in Büderich (über dem Bürgerbüro). Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Bereits zwei Tage vorher, am 19. November, bietet die Stadt eine zusätzliche Impfmöglichkeit: Ab dann gibt es immer freitags von 10 bis 15 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 (Bethlehem-Kirche) in Büderich ein umfassendes Impfangebot mit Impfstoffen der Hersteller Biontech und Johnson & Johnson. Auch ist hier keine Anmeldung erforderlich.

„Ich bin sehr froh, dass wir nun auch bei uns in Meerbusch ein zusätzliches offenes Impfangebot machen können“, sagt Bürgermeister Christian Bommers. „Insbesondere bei den Auffrischungsimpfungen brauchen wir jetzt dringend mehr Tempo.“ Mit dem Verwaltungsgebäude am Dr.-Franz-Schütz-Platz sei eine Location gewählt worden, die in der Bevölkerung bekannt ist und zentral liegt. Dasselbe gilt für die Bethlehemkirche. Über weitere Impfstandorte in Meerbusch würden noch Gespräche geführt.

Zum Ablauf: Impfberechtigt sind alle Einwohner Nordrhein-Westfalens ab zwölf Jahren. Zum Einsatz kommen die Vakzine der Firmen Biontech und (nur für Erstimpfungen) auch Johnson & Johnson. Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist ab 18 Jahren zugelassen. Als Auffrischung kann jeder eine dritte Impfung mit dem Vakzin von Biontech erhalten, dessen letzte Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Wer vor mindestens vier Wochen mit Johnson & Johnson geimpft worden ist, kann ebenfalls eine Auffrischungsimpfung mit Biontech bekommen. Möglich ist es auch, eine Zweitimpfung mit Biontech zu erhalten – zum Beispiel nach einer Erst-Impfung mit AstraZeneca. Eine einmalige Impfung von Genesenen nach Covid-19-Infektion ist ebenfalls möglich.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ruft dazu auf: „Ich bitte auch alle noch nicht Geimpften dringend, unser Impfangebot anzunehmen. Hiermit schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Familie, Freunde und Kollegen.“ Da der Schutz, den eine Impfung biete, mit der Zeit abnehme, sei es außerdem wichtig, dass viele – insbesondere ältere – Menschen das Angebot einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus in Anspruch nehmen, um weiterhin geschützt zu sein.

Impfungen sind auch weiter bei Haus- und Fachärzten, bei mobilen Impfaktionen sowie in der Impfstelle möglich, die der Rhein-Kreis Neuss und die Kassenärztliche Vereinigung an der Hammer Landstraße 51 in Neuss betreiben. Die stationäre Impfstelle dort ist dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Impfwillige müssen zum mobilen Impfangebot lediglich ihren Lichtbildausweis mitbringen. Zudem soll möglichst der ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen für einen mRNA-Impfstoff (Biontech) oder einen Vektor-Impfstoff (Johnson & Johnson) und – insbesondere bei Booster-Impfungen – ein Impfausweis vorgelegt werden. Darüber hinaus ist bei Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren die Einwilligung eines Sorgeberechtigten nötig.