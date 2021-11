Polizei in Meerbusch : Unbekannte raubt Rolex-Uhr

Polizei in Meerbusch

Osterath Bereits vor einiger Zeit hatte es zahlreiche ähnliche Diebstähle von hochwertigen Uhren gegeben. Dabei wurde auch diesmal eine tatverdächtige Frau von einem Wagen abgeholt.

(RP) Bei der Polizei zeigte am Mittwoch gegen 14.55 Uhr ein Mann den Diebstahl seiner Rolex-Uhr an. Auf dem Parkplatz der Gaststätte „Haus Meer“ sei eine Unbekannte auf ihn zugekommen und habe ihn umarmt, woraufhin er sie umgehend von sich weggestoßen habe. Daraufhin soll die Frau in einen grau-silberner VW Sharan eingestiegen sein. Daraufhin bemerkte der Mann den Verlust seiner Uhr und verständigte die Polizei. Die Trickdiebin soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, circa 160 Zentimeter groß, schlank, sprach akzentfreies Deutsch und trug eine weiße Mütze.