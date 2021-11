Hilfe aus Meerbusch : Plätzchen für bedürftige Meerbuscher

Das Foto aus dem vergangenen Jahr zeigt Astrid Fox bei der Plätzchenübergabe mit (v.r.) Kaj Binder von der Initiative „Sattmacher“, Unterkunftsleiter Stefan Hoff und Wolfgang Lammermann vom Fachbereich „Soziale Hilfen und Jugend“. Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch Die katholischen Kirchengemeinden St. Mauritius und Heilig Geist sowie Hildegundis von Meer laden zum Weihnachtsplätzchenbacken ein. Das Gebäck wird in der Adventszeit an bedürftige Menschen weitergegeben.

Plätzchen backen, Weihnachtsduft und Nascherei… Im November suchen auch die Menschen in Meerbusch wieder ihre Lieblings-Plätzchenrezepte und Ausstechförmchen heraus. In diesem Jahr laden die katholischen Kirchengemeinden St. Mauritius und Heilig Geist sowie Hildegundis von Meer dazu ein, ein paar Plätzchen mehr zu backen, in Tütchen zu verpacken und bei einer der Abgabestellen in Meerbusch abzugeben.

Astrid Fox, Engagementförderin der Kirchengemeinde St. Mauritius und Heilig Geist, berichtet: „Im vergangenen Jahr gab es die Plätzchen-Aktion zum ersten Mal. Damals haben wir mit Unterstützung der Meerbuscher für die obdachlosen Menschen in Meerbusch gebacken. Die Reaktionen waren überwältigend. Ganze 222 Tütchen wurden erbacken, das war so viel, dass wir einiges auch an die Inhaftierten in der JVA Düseldorf weitergeben konnten.“

Die Pfarrgemeinde Hildegundis von Meer ist in diesem jahr erstmals dabei. Auch hier sind Einzelpersonen und Familien mit Kindern aufgefordert, mitzumachen. „Niederschwellig lässt sich im Backen und Teilen der Sinn von Weihnachten den Kindern gut näher bringen“, weiß Astrid Fox. Denn Nächstenliebe und etwas Gutes für andere zu tun, sollte im Mittelpunkt des Festes stehen.

Maria Pesch, Gemeindereferentin der Pfarrei Hildegundis von Meer, ergänzt: „In diesem Jahr möchte ich die Menschen aus unseren Gemeinden zum Mittun einladen. Wir möchten den Kunden der Meerbuscher Tafel mit den selbst gebackenen Plätzchen ein Stückchen Weihnachten schenken. Deshalb freuen wir uns, wenn wieder viele Meerbuscher mitmachen. Und besser geht es doch gar nicht: Zusammen mit der Familie oder Freunden Spaß haben, backen und gleichzeitig etwas richtig Gutes tun.“ Freundeskreise, Gruppen von Arbeitskollegen und die Katholischen Frauen aus Nierst haben jetzt schon ihr Mitwirken signalisiert. Die in Tütchen verpackten Plätzchen – es sollten durchsichtige Tütchen verwendet werden, damit sie auch die Kontrollen in der JVA bestehen – können bis zum 12. Dezember an einer der Abgabestellen abgegeben werden:

Hildegundis von Meer, Pfarrbüro Osterath, Bommershöfer Weg 14. Öffnungszeiten: wochentags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags nur von 15 bis 18 Uhr.

Pfarrbüro Lank-Latum, Gonellastraße 18. Öffnungszeiten: dienstags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs 9 bis 11 Uhr, freitags 9 bis 12 Uhr.

Offene Kirche/offenes Ohr in der kath. Kirche St. Nikolaus, Kirchplatz 2. Öffnungszeit: freitags 13 bis 14 Uhr.

Pfarrgemeinde St. Mauritius und Heilig Geist, Pfarrsaal (Dorfstraße 1, Büderich): Dienstag, 7. Dezember, 13 bis 14 Uhr, Mittwoch, 8. Dezember, 11 bis 12 Uhr, Sonntag, 12. Dezember, 11 bis 13 Uhr.