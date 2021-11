Polizei Meerbusch : Meerbuscher Kollegen helfen bei Unfall mit Streifenwagen in Neuss

So sah der Unfall aus. Foto: RP/Polizei RKN

Meerbusch/Neuss Am Montag mussten Meerbuscher Polizisten einen Unfall in Neuss aufnehmen, an dem ein Streifenwagen aus Neuss beteiligt war. Ein betrunkener Porschefahrer war mit seinem Auto gegen das Heck des Streifenwagens gerollt.

(male) Am frühen Montagabend gegen 17.20 Uhr musste ein Streifenwagen der Polizei Meerbusch ausnahmsweise zur Straße „An der Obererft“ in Neuss ausrücken, um dort einen Unfall aufzunehmen. Die Meerbuscher Polizisten waren für ihre Neusser Kollegen im Rahmen der Amtshilfe zur Stelle. Aus Neutralitätsgründen nahmen die Meerbuscher den Unfall auf. Und dieser der gemeldete Blechschaden hatte eine sehr spezielle Vorgeschichte:

Einer Verkehrsteilnehmern war kurz zuvor ein Porsche auf der Jülicher Straße durch seine ungewöhnliche Fahrweise aufgefallen. Der Sportwagen fuhr in einen Kreuzungsbereich hinein, obwohl die Ampel dort Rot zeigte, dann mehrfach auf die Spur des Gegenverkehrs, blieb anschließend vor einer grünen Ampel stehen und setzte seine Fahrt dann in Richtung Nordkanalallee fort, wo er einen Bordstein touchierte und im Folgenden scheinbar willkürlich das Warnblinklicht betätigte.

Aufgrund der Schilderungen und um Schlimmeres zu verhindern, eilten Streifenwagen mit Blaulicht zur beschriebenen Örtlichkeit und entdeckten den Porsche an der Kreuzung Nordkanalallee/An der Obererft. Als der Fahrzeugführer die Polizisten bemerkte, fuhr er zunächst entgegen der Fahrtrichtung „An der Obererft“, bevor er gestoppt werden konnte. Als sowohl der Streifenwagen als auch der Porsche bereits standen, rollte letzterer noch einmal kurz an und fuhr gegen das Heck des Neusser Polizeiautos.

Der Grund für die auffällige Fahrweise und den Unfall war schnell gefunden. Zumindest ließ die starke Alkoholfahne des älteren Herrn hinter dem Steuer auf eine absolute Fahruntauglichkeit schließen. Mit den Worten „Was ist denn hier los?“, zeigte sich der Senior sogar überrascht über den Polizeieinsatz. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht. Die Promillezahl war weit jenseits des strafbewährten Grenzwertes. Die Beamten nahmen den Porschefahrer mit zur Wache, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher und verboten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf weiteres.