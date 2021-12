Für den guten Zweck : 19-Jährige organisiert Spendenumtrunk

Um Spenden zu sammeln, gab es einen Glühweinumtrunk mit selbst gebackenen Keksen, Grillwürstchen und Weihnachtsdeko. 1200 Euro kamen zusammen.

Gerade in der Weihnachtszeit, wo die Lichter in der Nachbarschaft heimelig leuchten, stehen die Bilder von Menschen in Not in starkem Kontrast. Die menschenrechtswidrige Situation an der polnisch-belarussischen Grenze berührte die 19-jährige Initiatorin Ronja Hamel zutiefst, aber auch, dass es um uns herum, also auch in unmittelbarer Umgebung Menschen gibt, welche keine Lobby haben und häufig übersehen werden: Kinder, deren Familien in Not geraten sind, machen Ronja ebenso betroffen. Irgendwie muss man da doch etwas helfen können, dachte sich die Lintorferin, die inzwischen in Osnabrück studiert.