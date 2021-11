Kriminalität in Meerbusch : Vier Einbrüche im Stadtgebiet: Zwei Tresore entwendet

Das Symbolbild zeigt: Meist hebeln Einbrecher ein Fenster oder eine Terrassentür auf. Foto: dpa/Silas Stein

Meerbusch Am Wochenende waren in Büderich und Osterath Einbrecher unterwegs. In einem Fall trafen die Bewohner auf die Täter. Die Fahndung mit einem Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg.

Am Wochenende wurden im Stadtgebiet vier Einbrüche gemeldet. In Büderich haben Unbekannte in der Zeit von Samstag, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 14.30 Uhr, das Fenster an einem Einfamilienhaus am Rheinfeldweg und einer daneben liegenden Garage aufgebrochen. Die Täter entwendeten einen 300 Kilogramm schweren Tresor, den sie nach Spurenlage über das Wohnzimmer abtransportierten. Dazu brachen sie eine Terrassentür und das Tor der Grundstücksausfahrt auf.

Am Strucklindenweg in Osterath haben Einbrecher zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 7.45 Uhr, das Garagentor und ein Fenster an einem Einfamilienhaus aufgehebelt und ebenfalls einen Tresor mitgenommen. Den transportierten sie über eine von innen geöffnete Terrassentür im Wohnzimmer ab.

Am Hohegrabenweg in Büderich stachen Einbrecher zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, mit einem Werkzeug durch die Glasdichtung eines Fensters und öffneten anschließend den Fenstergriff. Was die Täter in dem Reihenhaus erbeuteten, steht noch nicht fest.

Am Mühlenfeld in Osterath trafen am Freitag um 18.45 Uhr die heimkehrenden Bewohner eines Einfamilienhauses auf zwei Einbrecher. Die hatten das Fenster aufgehebelt und Schmuck erbeutet. Sie flüchteten in Richtung Max-Planck-Straße. Die Fahndung mit Polizeihubschrauber blieb ohne Erfolg. Der erste Täter war 175 bis 180 Zentimeter groß, bekleidet mit Collegejacke, weißer Kapuze, Jeans, weißen Schuhen. Der zweite Mann war dunkel gekleidet.