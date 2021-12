Sammlung für die Weihnachtsbäckerei : Das sind die leckersten Plätzchenrezepte unserer Leser

Düsseldorf Weihnachten 2018 haben wir unsere Leser nach ihren besten Rezepten für Plätzchen gefragt - und viele leckere Einsendungen bekommen. Die besten Backanleitungen finden Sie hier.

Linzer-Röllchen mit Heidelbeerkonfitüre

Aus den Zutaten einen Knetteig herstellen, dann mit einem Nudelholz auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen. Einen Ausstecher (4-5 cm verwenden) ziemlich dünn ausstechen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen, die runden Taler werden dann mit der Waldheidelbeerkonfitüre bestrichen und vom oberen Rand an zusammengerollt, so entstehen die Röllchen. Mit einem anderen Ausstecher kleine Herzen ausstechen und mit Eigelb als Blickfang auf die Rollen-Plätzchen geben. Bei 170 Grad auf mittlerer Schiene im vorgeheizten Backofen etwa 13 bis 15 Minuten backen. Wenn die Röllchen abgebacken sind auf einem Rost auskühlen lassen und mit einem Hauch von Puderzucker bestreuen.

Nuss-Marzipantaler

Spekulatius aus Omas Back-Notizen (von 1952)

Alle Zutaten auf die Arbeitsfläche geben und mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Teig in Folie wickeln und etwa eine Stunde kühlen. Holzmodell gleichmäßig mit Mehl auspinseln. In jede Plätzchenvertiefung eine entsprechende Menge Teig (Walnussgröße) geben und gleichmäßig hinein drücken. Mit der Teigrolle glatt rollen und mit dem Pfannenmesser den überschüssigen Teig entfernen. Nun die Plätzchen auf einem Brett aus dem Modell rauschlagen und auf einem mit Backpapier belegten Backblech legen. Im vorgeheizten Backofen bei 180° ca. 16-18 Minuten leicht braun backen.

Haferflockenplätzchen mit Pfiff

Man kann die Plätzchen immer wieder im Geschmack verändern, in dem man Lavendelblüten oder Zimt oder Bittermandelöl oder Spekulationsgewürz oder abgeriebene Orangenschalen hinzufügt. Am Ende kann man die Plätzchen auch noch mit Schokoladenguss verzieren.

Vanillehörnchen

Süße Tannenbaum-Serviettenhalter

Schafskekse

Knusperchen

Süße Limetten-Käse-Hörnchen

Limetten heiß abwaschen und trocken reiben. Butter, abgeriebene Schale einer Limette, Frischkäse, Mehl, Backpulver und Mandeln erst mit den Knethaken des Handrührgerätes zu einem glatten Teig verrühren. Dann mit den Händen und dem zusätzlichen Mehl zu einem Mürbeteig verkneten. Teig in der Rührschüssel abdecken und 2 Stunden kühlen. Schale der zweiten Limette abreiben und mit Zucker mischen. Teig in 4 Portionen teilen. Etwas Limetten-Zucker auf die Arbeitsfläche streuen und 1 Portion Teig darauf geben, mit Zucker bestreuen und zu einer runden Platte von 26 Zentimeter Durchmesser ausrollen (dabei immer mal wenden und mit Zucker bestreuen). Teigplatte wie eine Torte in 12 Stücke teilen und von außen nach innen locker zu Hörnchen aufrollen. Restlicher Teig ebenfalls so – auf Limettenzucker ausrollen - und aufrollen. Hörnchen auf 3 mit Backpapier belegte Backbleche legen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad etwa 15 bis 20 Minuten goldgelb backen. Auskühlen lassen. Puderzucker mit Wasser zu einem dünnen Guss verrühren und die Mitte der Hörnchen damit bestreichen. Mit restlichem Limetten-Zucker bestreuen und trocknen lassen.