Brauchtum in Meerbusch : Zweimal Prinz in Nierst zu sein

Daniel Pennart jubelt als neuer Prinz der KG Kött on Kleen. Foto: Kött on Kleen

Nierst Die KG Kött on Kleen hat einen neuen Prinzen für die Session 2021/22 sowie 2022/23 gefunden: Daniel Pennart wird das Erbe von Prinz Robert antreten.

Corona hat den Karnevalisten aus Nierst einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Die Veranstaltung zum Karnevalserwachen der KG Kött und Kleen am 13. November musste abgesagt werden. Aus diesem Grund haben die Karnevalisten die Mitgliederversammlung aus dem September an diesem Datum unter Einhaltung der 3G-Regel nachgeholt.

Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Suche nach einem Prinzen für die Karnevalssession 2021/22. Doch in diesen unsicheren Zeiten war anfänglich kein Mitglied der KG Kött un Kleen bereit, den Posten zu übernehmen. Auf diese Pandemie-Ausnahmesituation reagierte der Vorstand sehr flexibel und bot an, das Prinzenamt auf zwei Jahre auszudehnen. Dieses Angebot, in Nierst von 2021 bis 2023 Prinz zu sein, ließ sich Daniel Pennart nicht entgehen und stellte sich zu Wahl. Er übernimmt das Zepter von Noch-Prinz Robert Daniels. Unter dem Motto „Sumo Sushi Manga, in Neesch tanzt selbst der Panda!“ wird Pennart zusammen mit seinen Ministern und dem Kinderprinzenpaar durch die Session führen.