Genuss aus Meerbusch : Besuch in der Backstube

Besuch in der Backstube

Lank-Latum Bei Bäcker Bölte in Lank ist der Christstollen ein Muss in der Weihnachtszeit. Schon kurz nach St. Martin fragen die ersten Kunden nach dem traditionsreichen Gebäck.

Die Geschichte des Dresdner Christstollens lässt sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Erstmals wird der Stollen 1474 auf der Rechnung des christlichen Bartholomäus-Hospitals an den Dresdner Hof als Fastengebäck erwähnt. Ganz so lange gibt es ihn am Niederrhein noch nicht. Doch schon der Ur-Großvater des Lanker Bäckers Wilhelm Bölte hat das klassische Weihnachtsgebäck zubereitet und vererbte das Rezept seinen Nachkommen.