Vandalismus in Kempen : Staatsschutz sucht Zeugen nach Farbschmiererei am Kuhtor

Kempen Wer hat am Wochenende in Kempen verdächtige Personen bemerkt, die möglicherweise Schmierereien in der Stadt anbrachten? Die Schriftzüge tauchten unter anderem am historischen Kuhtor auf.

Nachdem am vergangenen Wochenende in Kempen an mehreren Stellen in der Stadt Farbschmierereien auftauchten, hat der Staatsschutz in Mönchengladbach die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntag wurden Passanten aufmerksam, die am historischen Kuhtor Graffiti entdeckten. Mit weißer Farbe war dort am Durchgang der Schriftzug „Hase“ zu lesen, außerdem war die Glasscheibe vor der Pietà, die Maria mit dem Leichnam Christi im Arm zeigt, beschmiert worden: „No 1 = Allah“ hatten der oder die Täter dort hingesprüht. Daraufhin kam die Polizei, die die Angelegenheit an den Staatsschutz in Mönchengladbach übergab.