St. Mauritius Therapieklinik : Zehn Künstler zeigen „Symbiose“

Die Gruppen „Südgang Krefeld“ und „Kunst.Neuss“ setzen „Kunst in der St. Mauritius Therapieklinik“ fort.

Schicht um Schicht dagegen ist das Markenzeichen von Erika Schlee. Mit Spachtel und Pinsel erarbeitet sie grobe Strukturen in meist monochromer Farbigkeit. So entstehen unverwechselbare Bilder, deren Impulsgeber die grobe Strukturierung von Baumrinden und Steinen sind. Auch die von Landschaften inspirierte Malerei des Meerbuschers Klaus Menzel trägt eine unverwechselbare Handschrift. Diese drückt sich in den Arbeiten von Carola Lischke in „geradezu magischer kraftvoller Farbigkeit“ aus – vorwiegend in abstrakten Kompositionen dargestellt. Jutta Jung taucht ebenfalls in „expressive Farbigkeit“ ein und schafft Blickfänger. Unübersehbar ist auch die Vorliebe von Künstlerin Anne Hallecker. Ihre Themen sind Frauenköpfe mit ungewöhnlicher Haarpracht. Experimentell wird in Collagentechnik aus Punkten, Buchstaben oder Pixeln zusammen mit einem dominant in Rot gezeichneten Mund das Weibliche betont. Tiere dagegen stehen bei Volker Sternberg im Mittelpunkt. Er lässt sich von der durch Linien geprägten Bildsprache der südperuanischen Nazca-Kultur inspirieren und nutzt Cortenstahl auf Holz, um klar umrissene Tierskulpturen zu zeigen.