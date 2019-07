Bäume in Meerbusch : Dürre: Stadt bewässert Hunderte Bäume

60 Liter passen in den durchlässigen Behälter aus Planenstoff. Foto: Alexander Triesch

Obwohl es lange nicht so heiß ist wie im vergangenen Sommer, fällt kaum Regen. Allein im Juni sind in Meerbusch deshalb 40 Bäume gestorben. Die Stadt setzt nun auf eine Technik aus den USA – und die Hilfe der Bürger.

Die Trockenheit tötet die Straßenbäume in Meerbusch. Allein 40 waren es im vergangenen Monat, die Stadt musste sie fällen lassen, man konnte sie nicht mehr retten. „Nur weil es jetzt noch nicht so warm ist wie im letzten Sommer, heißt das nicht, dass es Bäumen und Pflanzen gut geht“, sagt Marcus Töpp. Er ist Betriebsleiter des Baubetriebshofs und damit für alle städtischen Bäume zuständig. „Aktuell haben wir kaum Niederschlag, und das macht den Bäumen auch bei dem vergleichsweise milden Wetter zu schaffen“, sagt er. Bereits im vergangenen Jahr, als es wochenlang nicht einen Tropfen Regen gab, hatte die Stadt begonnen, die Bäume künstlich zu wässern.

Michael Betsch, Bereichsleiter für Grünflächen, Friedhöfe und den Bauhof, neben einem jungen Baum mit Bewässerungssack auf dem Rudolf-Lensing-Ring in Osterath. Foto: Alexander Triesch

Sogenannte Bewässerungssäcke sollen vorwiegend junge Bäume mit Flüssigkeit versorgen. 60 Liter fasst ein Behälter aus einem Planenstoff, der rund um den Baum befestigt ist. Innerhalb von 24 Stunden tropft das Wasser vollständig nach unten auf die Bodenoberfläche. Tröpfchenbewässerung heißt das System. Mitarbeiter der Stadt befüllen die Säcke einmal pro Woche. „Wir haben uns die Technologie aus anderen Städten, etwa Frankfurt am Main, abgeschaut“, sagt Töpp. Ursprünglich stammt die Technik aus den Vereinigten Staaten.

Mehrere Bäume in Meerbusch sind tot, etwa diese Birke an der Einsteinstraße. Foto: Alexander Triesch

Info Niederschlag im Juni unter dem Durchschnitt Regen Deutschlandweit sind im vergangenen Monat 55 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Im April, der für viele Bäume wichtig ist, waren es 30 Liter. Vergleich Das so gennante vieljährige Mittel gibt an, wie viel Regen in den vergangenen Jahrzehnten gefallen ist. Juni: 85 Liter, April: 58.

Insgesamt 300 der Säcke sind mittlerweile in Meerbusch aufgestellt. Die Technik spart Geld und Zeit, Mitarbeiter der Stadt müssten ohne sie viel öfter rausfahren und gießen. Auch die Anwohner sollten gerne hin und wieder die Bäume in der Nähe ihrer Grundstücke gießen, sagt Töpp. „Man kann nicht zu viel Wasser geben.“ Die Erfahrungen damit seien bislang gut, es gebe viele engagierte Bürger, denen das Wohl der Umwelt am Herzen liege und die deshalb bedürftige Pflanzen gießen würden.

Was passiert, wenn den Bäumen die Flüssigkeit ausgeht, lässt sich an der Einsteinstraße in Osterath beobachten. Dort steht eine Birke, die vor allem den trockenen Sommer 2018 nicht überlebt hat. Die Blätter sind alle abgefallen, die Rinde ist trocken. Egal, was Töpp und die Stadtgärtner nun versuchen würden, es gibt keine Chance, dass der Baum im nächsten Jahr blühen könnte. „Wir werden ihn bald fällen“, sagt Töpp. Die Birke sei nur 30 Jahre alt, im besten Fall könnte der Baum aber mehr als 100 Jahre alt werden. „Die Birken sind besonders vom Klimawandel betroffen, weil sie im Frühjahr viel Wasser brauchen und es gerade da heutzutage weniger regnet“, sagt Töpp.

40 tote Bäume bei rund 21.000, die insgesamt in Meerbusch stehen und der Stadt gehören, das klingt wenig, ist aber weit mehr als in den vergangenen Jahrzehnten. Besonders gefährdet seien Bäume, die in den vergangenen zwei Jahren neu gepflanzt wurden und jetzt dringend Wasser brauchen, um gut zu wachsen. Diese jungen Bäume stehen oft in Wohngegenden, auf Spielplätzen oder Friedhöfen.

Aber nur mit mehr Gießen ist es nicht getan. Michael Betsch, Bereichsleiter für Bauhof, Friedhöfe und städtische Grünflächen und Vorgesetzter von Töpp, will in Zukunft andere Bäume in Meerbusch pflanzen. „Birken etwa werden schleichend aus unserem Stadtbild verschwinden“, sagt Betsch. Dafür pflanze man neue Ahorn- und Eichensorten, die besser mit der Dürre zurechtkommen. Auch über Bäume, die ursprünglich nur im asiatischen Raum wachsen, werde man nachdenken. Mit einigen Sorten hat die Stadt bereits experimentiert.

Trotz der Dürre – und vor allem trotz des verheerenden Sommers 2018 – ist die Baumbilanz in Meerbusch positiv. „Wir pflanzen jedes Jahr mehr Bäume als wir fällen müssen“, sagt Betsch. Im vergangenen Jahr waren die städtischen Gärtner bereits jeden Morgen ab sechs Uhr unterwegs, um die Bäume zu bewässern. Dafür blieb die wichtige Pflege oft auf der Strecke.