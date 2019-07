Lotumer Buretheater : Trubel in der Lank-Latumer Gastroszene

Drei neue Akteure spielen in dem Stück „Entrekoht on Frekadelle“ des Lotumer Buretheaters mit. Darin geht es um Dorfwirtin Hella, die zur Spitzenköchin wird. Premiere der Mundart-Komödie ist am 11. Oktober.

Willi Burchartz hat zum Glück Erfahrung. Über 20 Jahre hat er den Bürgersaal in Büderich geführt, hat mehrfach an Silvester als Miss Sophie mit einem Kumpel „Dinner for One“ gespielt, war im Karneval unterwegs und hat 85 Auftritte in Sälen wie dem Gürzenich, Seidenweberhaus oder der Mercator-Halle hinter sich: „Hier bin ich durch Zufall reingekommen. Das Ensemble ist super nett, die Proben machen Spaß.“ Seine Mundart-Kenntnisse allerdings kann Willi Burchartz nicht einsetzen: „Ich spiele Heini, einen mürrischen, aber treuen Stammgast, der jeden Tag schweigend an der Theke sitzt und sein Bier trinkt.“ Was sonst noch passiert, wird nicht verraten. Das gilt auch für die Zaubertricks, die Hans Ditges als „Zauberer aus Mallorca“ für das Lotumer Buretheater auf die Bühne bringt. Im wirklichen Leben ist der bekannte Meerbuscher Unterhaltungskünstler als Zauberer Mario Rico seit Jahren unterwegs und hat unter anderem im Karneval vor 2000 Menschen in der Düsseldorfer Messehalle aufgetrumpft. „Allerdings hatte ich nie feste Texte. Das ist jetzt anders. Improvisieren kann ich hier nicht, schließlich brauchen die Kollegen ihr Stichwort“, weiß Hans Ditges. Aber er freut sich über diese Herausforderung, und das wiederum weiß Peter Pütz zu schätzen. Schließlich liegen vor der Premiere am 11. Oktober noch rund 20 Proben vor dem Ensemble. „Das wird jetzt alles intensiver. Wenn die Texte richtig sitzen, kommen Gestik und Mimik ins Spiel. Das sind die wahren Highlights, um eine Komödie zum Erfolg zu führen“, erklärt der Spielleiter. Und er verspricht: „Für die eingefleischten Mundart-Fans baue ich noch einige Kraftausdrücke ein.“