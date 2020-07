Festnahme statt Supermarktbeute : Zeugen verfolgen Ladendieb in Alkenrath

Ein Polizeieinsatz in Alkenrath endete mithilfe zweier Zeugen in der Festnahme eines Ladendiebs. Foto: dpa/Friso Gentsch

Alkenrath Dank zweier Zeugen – einer 26-jährigen Frau und eines 42-jährigen Mannes – hat die Polizei am Dienstagabend einen Ladendieb (40) in Alkenrath festgenommen.

Gegen 19.30 Uhr fiel dem Pärchen laut Polizei in der Warteschlange an der Supermarktkasse auf, dass das T-Shirt des Mannes vor ihnen doch deutlich ausgebeult war. Nachdem der 40-Jährige eine Flasche Bier bezahlt hatte, verließ er das Geschäft und löste dabei den Warenalarm aus.

Der Dieb rannte weg, die beiden Zeugen verfolgten ihn mit ihrem Auto und gaben währenddessen der Polizei am Telefon „kontinuierlich ihren Standort sowie eine genaue Personenbeschreibung durch“, teilt die Behörde mit. So konnten Beamte den 40-Jährigen in noch in Tatortnähe stellen, heißt es weiter. Festnahme.