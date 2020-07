Alles nur erfunden? : Amtsgericht: Leverkusener soll Ehefrau bedroht haben

Um Bedrohung der Ehefrau und Sachbeschädigung ging es am Mittwochvormittag im Amtsgericht Opladen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Streitereien innerhalb der Ehe beschäftigen das Amtsgericht häufiger. Zumeist enden diese in Zivil- und nicht in Strafverfahren. Am Mittwoch musste das Gericht dennoch in einer Strafsache entscheiden. Ein Mann soll seine Ex-Ehefrau bedroht und an der einst gemeinsamen Wohnung einen Sachschaden verursacht haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

So soll der 41-Jährige ob des Trennungswunsches seiner jetzigen Ex-Frau am 9. Oktober 2019 gedroht haben, er werde sie „schlachten wie ein Schwein“. Auf dem Balkon soll er dann mit der Faust eine Delle in einem Betonpfeiler verursacht haben.

Der Beschuldigte äußerte sich in diesem Verfahren nicht zu den Anschuldigungen, ließ seinen Verteidiger dem Gericht beschreiben, was seiner Auffassung nach tatsächlich passiert war. Demnach habe es jene angeklagte Bedrohung nie gegeben. „Das ist von hinten bis vorne erstunken und erlogen“, betonte die Verteidigung. In der Sache hatte es mehrere Versuche der Frau gegeben, Gewaltschutz zu beantragen. In den Verfahren sei die vermeintliche Tat vom 9. Oktober ebenfalls zur Sprache gekommen – jeweils mit einem anderen Dreh, in einer laut des Anwalts anderen Variante. Die ehemalige Frau seines Mandanten sei „völlig unglaubwürdig“, argumentierte der Rechtsbeistand.

Bei dem Streit sei es um ein dubioses Geschäft, das innerhalb der Ehe abgeschlossen worden war, gegangen. Dabei habe der Angeklagte ein Grundstück in Georgien erworben, das auf die Schwester seiner Frau gelaufen sei. Er habe sein Geld ob der bevorstehenden Trennung, die der 41-Jährige sehr begrüßt habe, zurückhaben wollen.

Um die Summe nicht zurückzahlen zu müssen, hätten seine Ex-Frau und deren Bruder den Beschuldigten am vermeintlichen Tattag versucht, so sehr zu reizen, dass sie einen Grund gehabt hätten, ihn aus der damals gemeinsamen Wohnung zu verbannen. „Mein Mandant hat dem aber widerstanden“, sagte die Verteidigung.

Lediglich zum Abreagieren habe ihr Mandant tatsächlich gegen den Pfeiler geschlagen – allerdings nicht mit der Absicht, diesen zu beschädigen. Im Hinblick auf all diese Punkte sagte der Anwalt: „Ich finde eine solche Sache gehört generell eingestellt.“