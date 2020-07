Naturgut empfiehlt Blumen-App : Per Handy Naturschönheiten entdecken

Per Handy Naturschönheiten entdecken

Opladen Mit der Bestimmungs-App „Flora incognita“ Pflanzen auf dem Naturgut Ophoven bestimmen. Dazu lädt das Umweltbildungszentrum ein. Wer Frage zur App hat, kann sich am Wochenende direkt vor Ort Hilfe holen.

Nicht nur tief inspirierten Naturfreunden geht es so: Man sieht eine schöne Blüte und hat den Namen der Pflanze vergessen oder noch nie gewusst. Aber inzwischen gibt es viele einfache und schnelle Hilfen. Eine davon ist die App „Fora incognita“ (die unbekannte Blume). „Die Handhabung ist ganz einfach,“ verspricht Hans-Martin Kochanek, Leiter des Naturguts Ophoven, „und eine prima Gelegenheit, einige Pflanzen unserer fantastisch blühenden Wiesen auf dem Gelände zu bestimmen.“

Sie ist eine von vielen digitalen Hilfsmitteln mit der eine Pflanze aus Mitteleuropa in Sekundenschnelle bestimmt werden kann. Wer bei der Nutzung Hilfe braucht, sollte am kommenden Wochenende das Naturgut Ophoven besuchen. Dann stehen MitarbeiterInnen des Umweltbildungszentrums zwischen 11 und 17 Uhr an einem Infostand bereit, um die App zu erklären. Dazu sollten die Besucher zuvor das digitale Hilfsmittel auf ihr Mobilphone heruntergeladen haben. Mit der Kamera des Gerätes wird dann die Blüte und ein Blatt der Pflanze aufgenommen, die bestimmt werden soll.