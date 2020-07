Kurioser Polizeieinsatz in Goch : Mutmaßlicher Dieb erstattet Anzeige wegen Beleidigung

Goch Eine 76 Jahre Ladenbesitzerin stellte einen mutmaßlichen Dieb. Dieser, ein 52 Jahre alter Mann aus Goch, fühlte sich bei der Verfolgung durch die 76-Jährige, die ihn lauthals als „Dieb“ und „Räuber“ betitelte, beleidigt. Auch er erstattete Anzeige.

In Goch am Niederrhein hat ein mutmaßlicher Dieb Anzeige wegen Beleidigung erstattet. Das gab die Polizei im Kreis Kleve am Donnerstag bekannt.

Und das ist geschehen: Nach Angaben der Polizei hat der Beschuldigte, ein 52 Jahre alter Mann aus Goch, am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein T-Shirt aus einem Bekleidungsgeschäft an der Voßstraße in Goch entwendet. Dabei wurde er durch die 76 Jahre alte Ladeninhaberin in Höhe einer Bäckerei gestellt. In Höhe einer Bäckerei wartete man zusammen auf die Polizei. Die Beamten nahmen den Diebstahl auf.