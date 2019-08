Wohnungsbau in Rheindorf : Schnell, leise, sauber – das „Lego“-Haus

Rheindorf In Rheindorf entstehen drei Blocks mit 100 Wohnungen in modularer Bauweise. Symbolisches Richtfest gefeiert.

Zwölf Tonnen wiegt das einem Wohncontainer gleiche Bauelement mit Türen und Fenstern, das ein mobiler Kran vom Boden hoch in die Luft hebt und rund 50 Meter weiter am anderen Ende des Neubaus sinken lässt. Dann ist millimetergenaue Präzisionsarbeit gefragt. An Seilen ziehen Arbeiter in enger Abstimmung mit dem Kranführer das letzte Modul zurecht, tarieren es aus und setzen es wie einen noch fehlenden Legostein ein. Nicht von ungefähr spricht Michael Lauer scherzhaft von „Lego für Erwachsene“. Doch ist das, was die Mitarbeiter seiner Baufirma „Alho Systembau“ aus Morsbach am Dienstag an der Unstrutstraße vor den Augen des staunenden Publikums vollführen, alles andere als ein Kinderspiel.