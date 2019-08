Erfolg im polnischen Bydgozsz : Przybylko und Montag punkten bei Team-EM

Leverkusen Die deutsche Mannschaft mit fünf Athleten des TSV Bayer musste sich nur Gastgeber Polen geschlagen geben.

Fünf Athleten des TSV Bayer waren anlässlich der Team-Europameisterschaften im polnischen Bydgozsz für die deutsche Mannschaft auf Punktejagd. Am Ende musste sich das DLV-Team nur den Polen (345 Punkte) geschlagen geben. Die meisten Zähler aus Leverkusener Sicht sammelten im Hochsprung Mateusz Przybylko und Jennifer Montag mit der 4x100-Meter-Staffel. Ersterer übersprang 2,22 Meter und belegte in der Einzelwertung Rang vier. Damit steuerte der Europameister von 2018 neun Zähler zur Teamwertung bei. Montag schickte als Startläuferin die 4x100-Meter-Staffel ins Rennen um die Punkte. In 43,76 Sekunden wurde sie zusammen mit Lisa Nippgen, Jessica Bianca Wessolly (beide MTG Mannheim) und Laura Müller (LC Rehlingen) Vierte und sammelte ebenfalls neun Zähler.