Wildpark Reuschenberg : Vom Rittersitz zum Streichelzoo

Küppersteg Wo bis 1968 eine stolze Burg stand, haben heute 200 Tiere eine Heimat. Ein verlassener Zirkusbär machte den Anfang.

Es begann mit einem verlassenen Bären. Ein Zirkus hatte das Tier zurückgelassen, weil er sich nicht mehr um es kümmern konnte. Tierfreude nahmen sich seiner an und baten die Stadt um Unterstützung. Die Idee eines Wildparks wurde geboren und 1976 Wirklichkeit. Was zunächst als private Initiative begann, ging dann 1984 an die Stadt über.