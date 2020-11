Tolle Optik zum Weltfrühgeborenentag : Leverkusen leuchtet lila – für die Jüngsten

Leverkusen:Weltfrühgeborenentag 17.11.2020 BayArena Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Eine Stadt in Violett. Zumindest markante Bauwerke strahlten Dienstagabend in einheitlichem Farbton. Um an den Weltfrühgeborenentag zu erinnern.

Er ist kein fulminantes Kunstwerk, sah aber für eine Nacht genau so aus: Der Wasserturm der Energieversorgung Leverkusen (EVL) wurde am Dienstagabend violett angestrahlt. Auch schräg gegenüber gab es Farbenspiel: Die BayArena erstrahlte in Lila. Der Hochbau des Klinikums Schlebusch nahe Haupteingang ebenso.

Leverkusen:Weltfrühgeborenentag 17.11.2020 EVL Wasserturm Foto: Miserius, Uwe (umi)

Diese Kunstnacht galt aber nicht nur der hübschen Optik, sondern der Erinnerung an den Weltfrühgeborenentag, der auf das Datum 17. November festgelegt ist. Zu dem Tag machen Eltern, Kliniken und Einrichtungen auf das Thema aufmerksam (wir berichteten). Die Beleuchtung exponierter Gebäude soll daran erinnern. Fotos: Uwe Miserius

