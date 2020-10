Trickdiebe in Leverkusen : Falsche Wasserwerker unterwegs

Leverkusen Falsche Wasserwerker haben am Montag eine Bewohnerin eines Mietshauses an der Stegerwaldstraße überrumpelt.

In dem Mietshaus hatten Mitarbeiter der Energieversorgung Leverkusen (EVL) morgens am Trinkwassernetz gearbeitet. Das war per Aushang angekündigt worden. Ein Unbekannter nutzte das für seine kriminellen Zwecke und gab sich als Mitarbeiter der EVL aus. Er bat die Frau, in der Küche das Wasser laufen zu lassen. Während das Opfer abgelenkt war, entwendete ein Komplize Schmuck aus dem Schlafzimmer. Die EVL betont: Im Stadtgebiet tragen alle Mitarbeiter Dienstkleidung und führen einen Dienstausweis mit Lichtbild mit sich.