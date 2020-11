Einsatz in Leverkusen: Bewohner unverletzt : Gas-Leckage: Feuerwehr räumt Haus an Kölner Straße

Leverkusen-Opladen Der plötzliche Gasgeruch schreckte Bewohner eines Hauses an der Kölner Straße am Sonntag auf. Sie riefen die Feuerwehr. Die aktivierte ihren Einsatzplan für derartige Szenarien.

Vor Ort ging alles ganz schnell: Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz kontrollierten mit Messgerät das Gebäude und räumten es. Die Einsatzkräfte und Fachleute der EVL stellten „diverse leichte Leckagen in der dortigen Gasanlage“ fest, berichtet die Feuerwehr. Es habe am Sonntag aber keine Gefährdung für die Anwohner bestanden. Die EVL stellte die Anlage vorerst ab. Die zwölf Bewohner des Hauses blieben unverletzt; sie konnten noch am Abend in ihre Wohnungen zurück.