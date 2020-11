Neben der BayArena in Leverkusen : „Ultras“ beantragen Erlaubnis für Brücken-Graffitis bei Stadt

Leverkusen Mit einem eher ungewöhnlichen Antrag von Fußballanhängern befasst sich derzeit die Kommunalpolitik Leverkusen. Die Fangruppe „Ultras Leverkusen“ will die neue Dhünnbrücke Bismarckstraße mit Graffitis besprühen. Ganz offiziell und mit Genehmigung.

Grummelnde Anmerkungen kamen von Ausschussvertreter Frank Pathe (Klimaliste). Er verwies auf die vielen wilden Malereien, die von Bayer 04-Fans in den vergangenen Monaten in Leverkusen und Nachbarstädten auftauchten. So leuchtet etwa die Düsseldorfer Straße seit Frühjahr an vielen Ecken in Schwarz-Rot. Wenn die Stadt jetzt die Graffitis an der Dhünnbrücke genehmige, dann wirke dies wie eine Belohnung für die strafbaren Sprühaktionen an Stromverteilerkästen und Betonstützwänden. Da frage er sich, ob dies pädagogisch Sinn mache, merkte Pathe in der Sitzung am Montag an.