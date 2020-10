Arbeitskampf in Leverkusen : Sparkasse und EVL: Streik vor Rathaus

Leverkusen In den Warnstreik, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen hat, sind neben Wupsi-Busfahrern am Donnerstag auch Mitarbeiter von Sparkasse und Energieversorgung Leverkusen (EVL) eingestiegen.

Eine Seniorin steht Donnerstagvormittag an der Bushaltestelle Gerhart-Hauptmann-Straße in Opladen, das Handy am Ohr. „Die Busse fahren nicht, können Sie mich abholen?“, fragt sie in das Mobiltelefon. Drüben in Wiesdorf ist zu der Zeit in der Fußgängerzone schon eine Schar Streikender unüberhörbar unterwegs gewesen. In gelben und roten Warnwesten versammelten sich um 9 Uhr vor dem Rathaus Beschäftigte der Sparkasse Leverkusen und der Energieversorgung Leverkusen (EVL). Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zum Warnstreik aufgerufen. Für die Busfahrer der Wupsi ist es der zweite innerhalb einer Woche, für die EVL- und Sparkassen-Beschäftigtten die erste Runde im Arbeitskampf.