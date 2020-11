Leverkusen: Baupläne für Johanneskirche schreiten voran : Kirchenkreis Leverkusen wählt neuen Synodalvorstand

Leverkusen Die 116. Kreissynode des Kirchenkreises Leverkusen fand nun corona-bedingt als Videokonferenz statt. Auf der Tagesordnung standen vor allem Wahlen und Finanzen. Der Kreissynodalvorstand wird für acht Jahre gewählt.

Die 56-Jährige Annegret Duffe ist neue Assesorin (Stellvertreterin des Superintendenten). Sie ist seit 1997 Pfarrerin in der Kirchgemeinde Langenfeld-Reusrath. Erster Vertreter Skriba ist Pfarrer Heribert Rösner. Der 57-Jährige arbeitet als Schulpfarrer am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Lützenkirchen. Zweiter Vertreter Skriba wurde Pfarrer Gunnar Plewe gewählt, der seit 2005 als Pfarrer in der Kirchengemeinde Schlebusch tätig ist. Zweiter Ältester ist Wolfgang Honskamp. Der 66-Jährige ist seit 17 Jahren im Presbyterium der Kirchengemeinde Langenfeld.