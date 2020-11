Handball, Frauen-Bundesliga : Michael Biegler wirft bei den Elfen hin

Mit vollem Einsatz an der Seitenlinie: Coach Michael Biegler. Er übergibt das Team des TSV nach vier Niederlagen und vier Siegen auf dem neunten Platz. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der 59-Jährige überrascht den Frauenhandball-Bundesligisten aus Leverkusen mit seinem Rücktritt. Managerin Renate Wolf ist um eine langfristige Lösung bemüht. Am Mittwoch kommt Bietigheim.

Die Nachricht verbreitete sich in der Szene wie ein Lauffeuer. Michael Biegler trat am Montag überraschend als Coach von Bayers Bundesliga-Handballerinnen zurück – und das mit sofortiger Wirkung. Das heißt: Der frühere Bundestrainer sitzt schon am Mittwochabend beim letzten Spiel vor der EM-Pause gegen den Tabellenführer Bietigheim nicht mehr auf der Bank der Elfen. Spekulationen, nun würde Renate Wolf übernehmen, trat die Managerin entschieden entgegen. „Das wird nicht passieren“, versicherte sie im Gespräch mit unserer Redaktion.