Corona aktuell : Weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19

Leverkusen Ein 86-Jähriger ist gestorben. 108 Leverkusener sind genesen, 59 aktuell an Covid-19 erkrankt.

Fallzahlen Aktuell sind 59 Personen an Covid-19 erkrankt und befinden sich in Quarantäne, 108 Leverkusener sind mittlerweile genesen. Somit liegt die Gesamtzahl aller Leverkusener, die bislang positiv auf das Virus getestet wurden, bei 170, meldet die Stadt. Das sind zwei Infizierte mehr als am Vortag. Das Klinikum nennt am Mittwochmorgen neun Covid-19-Patienten, sieben davon sind Leverkusener.