Corona-Debatte : CDU: Lauterbach verängstigt die Bevölkerung

CDU-Kreisvorsitzender Frank Schönberger und der Parteivorstand kritisieren den SPD-Bundestagsabgeordneten wegen seiner jüngsten Aussagen zu Corona. Foto: Ulrich Schütz/Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Scharfe Kritik an Aussagen des SPD-Abgeordneten zum Corona-Sterblichkeitsrisiko in Leverkusen.

Die Corona-Pandemie wird nun auch in Leverkusen zum Streitfall für Parteien. In scharfer Form hat der CDU-Kreisvorstand auf Aussagen des SPD-Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach reagiert, die ein womöglich deutlich erhöhtes Risiko der Leverkusener Bevölkerung thematisiert, an den Folgen einer Coronainfektion zu sterben. Die CDU wirft dem Abgeordneten, Arzt und Epideminologen vor, die Bevölkerung zu verängstigen und zu verunsichern.

„Es ist höchst ärgerlich und völlig unverständlich, dass ein Mann, der als der für Leverkusen gewählte Bundestagsabgeordnete doch das höchste Anliegen darin haben sollte, das Wohl der Leverkusener im Auge zu haben, permanent Unwahrheiten verbreitet, die in ohnehin schweren Zeiten, die Bürger verängstigen“, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Kreisvorstandes.

Lesen Sie auch Corona-Liveblog : Schulen in NRW sollen nach Osterferien schrittweise wieder öffnen

Lauterbach hatte sich auf eine jetzt veröffentlichte Studie der Harvard School of Public Health bezogen, an der er selbst seit 22 Jahren als Dozent lehrt. Die Studie thematisiert den Zusammenhang der Feinstaubbelastung des Lebensumfelds und der Sterblichkeit an Covid-19. Die von den US-Wissenschaftlern erhobenen Daten und Erkenntnisse bezog der Medizinprofessor auf Leverkusen und kommt dabei zu folgendem Schluss: Wer in Leverkusen mit dem Corona-Virus infiziert wird, hat ein zweieinhalb mal höheres Risiko, an den Folgen des Infekts zu sterben als der Durchschnittsdeutsche.

Diese Behauptung sei „erkennbar unwahr“ heißt es in der Replik des CDU-Kreisvorstands mit dem Parteivorsitzenden und Oberbürgermeisterkandidaten Frank Schönberger an der Spitze. Die tatsächlichen Zahlen widerlegten die Behauptungen des Professors. „In Leverkusen sind zwei Menschen bisher an dem Coronavirus verstorben“ heißt es weiter. „In einem dieser Fälle ist unklar, ob die Infektion tatsächlich die Todesursache war.“