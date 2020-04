Corona-Pandemie : Dritter Todesfall in Remscheid

Dritter Todesfall in Remscheid

Remscheid In Remscheid gibt es den dritten bestätigten Todesfall in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Nach Angaben der Stadt ist am Osterwochenende ein 82-jähriger Mann mit multiplen Grunderkrankungen, der auch an einer Covid-19 Erkrankung litt, gestorben. Zuvor waren eine 88-jährige Remscheiderin und ein 83-jähriger Remscheider an den Folgen des Coronavirus gestorben.