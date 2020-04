Hilfe für Arbeitskreis Asyl in Corona-Krise : Früherer Flüchtling spendet Masken

Hilfe für Arbeitskreis Asyl in Corona-Krise

Idris Omar (M.) übergibt die Masken an Felicitas Schuster-Instenberg (l.) und Barbara Kleinpaß. Foto: AK Asyl

Xanten/Goch Idris Omar bedankt sich für die Hilfe, die er selbst bekommen hatte.

Ein Schneider aus Goch hat dem Arbeitskreis Asyl mehr als 100 Stoff-Gesichts-Masken für Flüchtlinge in Xanten gespendet. Er und seine Familie waren vor Jahren selbst als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und hatten einige Zeit in der Stadt gelebt. Der Kontakt zum Arbeitskreis Asyl war seitdem geblieben. „Ich möchte mich für die Hilfe bedanken, die wir von Euch bekommen haben“, sagte Idris Omar, als er kurz vor Ostern die Masken an Felicitas Schuster-Instenberg und Barbara Kleinpaß vom Arbeitskreis Asyl übergab. Die Masken würden dringend benötigt, teilte der Arbeitskreis mit.