Wupsi-Räder : Rund 50.000 Fahrradleihen im ersten Jahr

Seit einem Jahr verleiht die Wupsi auch Fahrräder, so wie hier an einer Station am Funkenturm in Opladen – Zeit für eine erste Bilanz des neuen Angebots. Foto: Wupsi

Leverkusen Mehr als 6500 Personen haben sich für das Ausleihsystem der Wupsi registriert. Weitere Stationen sollen folgen.

Vor einem Jahr ist das Fahrradverleihsystem „wupsiRad“ gestartet. An über 40 Stationen in allen 13 Stadtteilen kann ausgeliehen und wieder abgegeben werden. Sie stehen rund um die Uhr zur Verfügung und werden intensiv genutzt. In einem Jahr haben sich mehr als 6500 Personen registriert, insgesamt wurden die Räder fast 50.000 Mal ausgeliehen.

„Es ist zu einem wichtigen Bestandteil der Mobilität in Leverkusen geworden und lässt sich durch die Anbindung an wichtige Knotenpunkte optimal mit dem Bus- und Schienenverkehr kombinieren. Wir freuen uns über die hohen Ausleihzahlen, die bestätigen, wie gut das System angenommen wird“, sagt Marc Kretkowski, Geschäftsführer der Wupsi.

In Wiesdorf, Opladen und Schlebusch befinden sich die meisten Standorte der Räder – und hier stehen auch die beliebtesten Stationen: Leverkusen-Mitte, Elberfelder Haus, Opladen Bahnhofstraße und Schlebusch Stadtbahn. Auch die kurzfristige Einrichtung vorübergehender Ausleihorte ist möglich. So wurde 2019 während der großen Baumaßnahme am Westring eine zusätzliche Station eingerichtet. Während der Corona-Pandemie gibt es zudem aktuell bereits zwei Zusatzstationen vor den Krankenhäusern in Wiesdorf und Opladen, eine weitere entsteht in der nächsten Woche vor dem Klinikum in Schlebusch.

Viele Menschen steigen vor allem in der wärmeren Jahreszeit auf das Rad – und so verwundert es nicht, dass der ausleihstärkste Monat der August war. Der am höchsen frequentierte Tag lag allerdings im Juni. Am 23.6. fand im VRS-Gebiet der fahrscheinlose Tag statt, an dem auch das „wupsiRad“ 30 Minuten pro Ausleihe kostenlos genutzt werden konnte. Über das Jahr hinweg ist der Mittwoch der beliebteste Tag, gefolgt vom Freitag. Dass die Räder auch von Pendlern genutzt werden, zeigen die Ausleih- und Rückgabezeiten zu den Hauptverkehrszeiten.

Bereits im vergangenen Sommer wurden sieben weitere Stationen im Stadtgebiet eröffnet. Bergisch Neukirchen, Hitdorf und Bürrig erhielten erstmals Stationen. Ziel ist, das Verleihsystem weiter zu verdichten. Die Planungen sehen neben weiteren Stationen auch eine Integration von Lastenrädern und E-Bikes vor.

Um auch während der Corona-Pandemie die Mobilität zu gewährleisten, haben die Stadt Leverkusen und die wupsi entschieden, dass die Räder im April 2020 30 Minuten pro Ausleihe kostenlos genutzt werden können. Lediglich eine Registrierung über die App des Systemanbieters „nextbike“ ist erforderlich.