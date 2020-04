Corona aktuell : 168 Infizierte – Stand in Leverkusen pendelt sich ein

Leverkusen Nur ein Infizierter mehr als Ostermontag, elf Corona-Patienten im Klinikum.

Fallzahlen 168 Infizierte meldet das NRW-Gesundheitsministerium am Dienstagmorgen für Leverkusen, das ist einer mehr als am Ostermontag. Bisher starben zwei Personen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus, 92 Patienten gelten inzwischen als genesen.

Atemschutzmasken Der Opladener Ratsherr Friedrich Busch (FDP) fordert die Leverkusener Apotheken auf, sich intensiv darum zu bemühen, geprüfte Atemschutzmasken zu besorgen und diese „dann auch vermehrt für den Normalbürger zum Kauf anzubieten“. Als positives Beispiel nennt Busch eine Apotheke in Opladen, die Atemschutzmasken per Fensteraushang anbietet. „Viele Bürger würden einen Mundschutz tragen, aber diese sind einfach im Handel nicht zu bekommen. Klar ist, dass Mitarbeiter von Krankenhäusern und Altenheimen Vorrang haben. Ich glaube aber, dass sich die Situation etwas entspannt hat und zunehmend Atemschutzmasken in den Handel kommen können“, schreibt der FDP-Politiker in einer Pressemitteilung weiter.