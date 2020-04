Frauenfußball : Torhüterin Klink verlängert bei Bayer bis 2022

Leverkusen Die Zwangspause durch die Coronavirus-Pandemie nutzen Bayers Fußballerinnen auch für die Kaderplanung. In Torhüterin Anna Klink hat nun eine Spielerin ihren auslaufenden Vertrag verlängert, die aus dem Team von Trainer Achim Feifel nicht mehr wegzudenken ist.

Bis zum unverzichtbaren Eckpfeiler im Bundesliga-Team war es für Klink ein weiter Weg. 2009 wechselte sie vom Wahlscheider SV in die Leverkusener Jugendabteilung. 2011 zog Doreen Meier sie vorzeitig ins Bundesliga-Team hoch, wo sie sich hinter der späteren Nationalspielerin Lisa Schmitz aber mit der Rolle der Ersatz-Keeperin begnügen musste. Eine Knieverletzung der Stammkraft bescherte ihr zwar ein frühes Erstligadebüt am 2. Oktober 2011 beim 2:0 Sieg in Hamburg, richtig durchstarten konnte sie allerdings erst, als Schmitz 2015 nach Potsdam wechselte. Die zunächst großen Fußstapfen der Vorgängerin füllte die seit einigen Tagen 25-Jährige von Jahr zu Jahr besser aus und ist längst nicht mehr wegzudenken. Für die Leverkusener Frauen hat sie bislang 130 Pflichtspiele bestritten: 96 im Oberhaus, 20 in der Zweitligasaison 2017/2018 und 14 im DFB-Pokal. Weitere werden folgen, sobald der Spielbetrieb nach der Corona-Pause wieder starten kann.