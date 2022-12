Verfolgungsjagd in Leverkusen Polizei will Teenager stoppen – der gibt Gas

Ein 17-Jähriger hat sich am Sonntagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Opladen geliefert – pikant: Er hat keinen Führerschein. Laut der Behörde war der rote Ford des 17-Jährigen gegen 20.30 Uhr Beamten in Höhe des Opladener Bahnhofs aufgefallen, weil die Nebelschlussleuchte eingeschaltet war.