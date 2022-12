Verfolgungsjagd von Duisburg nach Krefeld Quintett rammt Streifenwagen und flüchtet nach Unfall

(jon) Es beginnt am Donnerstag, 15. Dezember, in Duisburg mit einer Verkehrsunfallflucht und endet am Abend in Krefeld mit der Festnahme von fünf Männern. Dazwischen liegt ein Zeitraum, in dem die Insassen eines Pkw teils stark betrunken und unter Einfluss von Drogen unterwegs sind – der Fahrer ohne gültigen Führerschein.