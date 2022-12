Spendabel Im Zeichen der Wildkatze – Schotten-Clan hilft Tierpark in Leverkusen

(bu) Der schottische Clan Macpherson – Member Germany – unterstützt den Wildpark Reuschenberg. Zum zweiten Mal waren Mitglieder dieses traditionellen familiären Großverbands da, um Leiterin Sabine Honnef eine Spende in dreistelliger Höhe für das Wildkatzengehege zu übergeben. Der Clan, der sich in Schottland auch bei der Auswilderung der Wildkatze engagiert, hat auch hier in Deutschland die Wildkatze als Wappentier. „Die regelmäßig Unterstützung, die uns der Clan in Form von Spenden und Hilfe bei unseren Kinderfesten gibt, erfreut uns immer wieder sehr. Gerade die regelmäßige Unterstützung ist für den Wildpark sehr wichtig“, sagt die Tierparkleiterin. Eine Wildkatze ziert übrigens auch den neuen Wildpark-Kalender 2023, der über die Website erhältlich ist. Ebenso eignen sich Eintrittsgutscheine als Weihnachtsgeschenke. Mehr unter www.wildpark-lev.de.