Fußball, Kreisliga A Gencler fehlt die Energie gegen Inter

Fußball-Kreisliga A Solingen: DV Solingen II – BV Bergisch Neukirchen 1:6 (0:1). Nach zuletzt zwei Niederlagen fanden die Neukirchener am letzten Spieltag vor der Winterpause zurück in die Spur und setzten sich klar beim Tabellenzwölften in Solingen durch. „Damit können wir jetzt in aller Ruhe und aus sportlicher Sicht mit einem zufriedenen Gefühl Weihnachten feiern“, sagte Trainer Michael Czok, der mit dem Auftritt zufrieden war und den klaren Erfolg als Ergebnis der geschlossenen Leistung seines Teams sah. Tino Ribicic gelang kurz vor dem Seitenwechsel der Führungstreffer. Andre Brandenburg (49.), Leon Kauermann (54./66.) sowie Philipp Mücke (62.) sorgten mit ihren Toren für die vorzeitige Entscheidung der insgesamt einseitigen Begegnung. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff machte Daniel Adamek mit dem 6:0 das halbe Dutzend voll, ehe den Gastgebern drei Minuten vor Abpfiff immerhin noch der Ehrentreffer gelang.