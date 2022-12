Blaulichtticker im Kreis Heinsberg Berauschte Discogänger bauen Unfall bei Flucht vor Polizei

Berauschte Discogänger fliehen nach Polizeikontrolle Verfolgungsjagd mit der Polizei, Autounfall, sich und seine drei Kumpels verletzt und nun möglicherweise ein Gerichtsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol und Drogen am Hals – so lautet das unrühmliche Fazit einer Partynacht eines 18 Jahre alten Mannes aus Eschweiler in der Nacht zu Samstag. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr einen mit vier Personen besetzten Wagen auf dem Parkplatz des Himmerich kontrollieren. Der Fahrer entzog sich allerdings der Kontrolle, indem er in Richtung Randerath flüchtete. Im Einmündungsbereich Heerweg/ Himmericher Straße verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Auto mit dem Heck nach links geschleudert und beschädigte ein Verkehrszeichen. Im angrenzenden Feld kam es schließlich zum Stillstand. Bei Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle waren zwei Personen zunächst flüchtig, konnten aber in der Nähe aufgegriffen weden. Der 18 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde durch den Unfall ebenso wie seine drei Mitinsassen leicht verletzt. Die Kontrolle ergab, dass er unter dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Er wird sich nun für seine Tat vor Gericht verantworten müssen.