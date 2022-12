Einzelhandel Weihnachtsgeschäft stockt – Kunden bleiben zögerlich

Der andauernde Krieg in der Ukraine und die Inflation bremsen weiterhin die Kauflust der Kunden im Einzelhandel. Das meldet Isabelle Schiffer vom Handelsverband NRW Rheinland. Für die ersten drei Adventswochenenden hatten die Einzelhändler in der Region eine gemischte Bilanz gezogen. Ihre Erwartungen zur Entwick-lung der Umsätze und zur Kundenfrequenz blieben vielerorts unerfüllt. Die somit angepassten und nicht mehr so hohen Erwartungen der Händler für das vierte Adventswochenende wurden nun bestätigt.